Алієва: Максимюк продав свого сина, родину та кар'єру

Джерело - Fanday.

Колишня дружина Романа Максимюка та Олександра Алієва Тетяна вважає, що її перший чоловік своєю гучною заявою хоче попіаритись на імені її другого колишнбого чоловіка.

Про це Тетяна розповіла в інтерв'ю Fanday.

"Його слова - повна маячня! людина, яка опустилася на самісіньке дно, вирішила попіаритись на імені Алієва. Людина продала свого сина, родину, кар'єру. Йому потрібно лікуватися в дурдомі. Мій син (спільний із максимюком - ред) ніколи йому не телефонував.

Нехай краще подякує Алієву, за те що той виховав його сина. Він офіційно відмовився від власної дитини, у мене є всі документи", - заявила Алієва.

Нагадаємо, Максимюк у свою чергу заявив, що його дружина зраджувала йому з Алієвим.