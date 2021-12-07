Алієва: Максимюк бреше, я познайомилась з Алієвим уже після розлучення

Джерело - Fanday.

Колишня дружина Олександра Алієва - Тетяна не зраджувала своєму першому чоловіку, також ексфутболісту Динамо, Роману Максимюку, як про це заявив останній.

Про це дівчина заявила в інтерв'ю Fanday.

"Повна маячня. Я познайомилась з Олександром уже після того як подала на розлучення. До речі, на той час у нього вже була та, на кому він зараз одружений. Я подала на розлучення через його постійне пияцтво, гру в казино та "тьолок". Із мене реготав увесь Дніпро, я навіть у кафе не могла спокійно вийти.

Так само він бреше, що ми (зі спільним сином - ред) не жили разом з ним в Дніпрі, коли він там грав. Напевне у нього вже маразм, щось із головою, якщо він не пам'ятає, що наш син ходив до садочку в Дніпрі. Ми там квартиру орендували, сусіди можуть це підтвердити.

Одного разу коли я була на сесії в Києві, він два дні не годував сина, тоді я й забрала дитину до Києва та подала заяву на розлучення.

Ще до цього я кілька разів подавала на розлучення, але він мене вмовляв забрати заяву. Я думала дитині потрібен батько, але краще без батька, ніж з тим, хто продав свого сина за аліменти.

І звісно ніякої чоловічої розмови з Алієвим не було, як говорить про це Максимюк, хто б з ним розмовляв?", - наголосила Алієва.

Нагадаємо, Максимюк розповів, що Алієв бив, на той час свою дружину, Тетяну та зізнався, що все зароблене футболом програв у казино.