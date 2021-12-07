Колишній футболіст Динамо та збірної України працює вантажником, усе що заробив, програв у казино

Джерело - Fanday.

Ексфутболіст Динамо, збірної України та Дніпра Роман Максимюк програв усі свої гроші в казино.

Про це півзахисник розповів сайту Fanday.

"У був ігроманом. Моя ігроманія - казино. Не автомати, не тоталізатор, а казино. Усе що я заробив футболом, програв у казино. Зараз працюю вантажником, квартир у Івано-Франківську не залишилося, я їх продав. За гроші з трьох квартир у Франківську придбав одну в Києві, яку залишив дружині при розлученні", - зізнався Максимюк.

Також Максимюк заявив, що його дружина зраджувала його з Олександром Алієвим.