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Максимюк: Мій син розповідав мені, що Алієв бив його маму та мою колишню дружину

Сьогодні 18:31 705 0
Максимюк: Мій син розповідав мені, що Алієв бив його маму та мою колишню дружину

Джерело - Fanday.

Колишній зірковий півзахисник київського Динамо бив свою ексдружину Тетяну.

Принаймні це стверджує перший чоловік Алієвої і батько їх спільного сина Роман Максимюк.

"Телефонує мені якось син о 3-й ночі й говорить: "Алієв б'є маму головою об батарею (радіатор опалення - ред), приїжджай, рятуй мене". Я зриваюся з Луцька, приїжджаю до Києва, втручаюся в їхні розбірки - мене це не цікавило, хвилював лише син. Благополуччя сина", - згадав колишній футболіст.

Також макимюк розповів про те як застав свою дружину разом із Алієвим.

Нагадаємо, ще на почаьку 2020 року Тетяна зверталася до журналістів, розповідала, що Алієв її лупцює багато років і намагалася через суд заборонити наближатися Олександру до їх дітей.

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