Аллегрі - новий головний тренер Ювентуса

53-річний фахівець повернувся в туринський клуб

До Ювентуса на посаду головного тренера команди повернувся Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди не повідомляються, але італійські ЗМІ пишуть, що мова йде про 4-річний контракт із зарплатою в 9 мільйонів євро на рік. На посту головного тренера Ювентуса Аллегрі замінив Андреа Пірло, який був відправлений у відставку.

Нагадаємо, Аллегрі вже очолював Ювентус у 2014-2019 роках. З командою він 5 разів ставав чемпіоном Італії і двічі виводив б’янконері у фінал Ліги чемпіонів.