Клуби АПЛ були проти участі Атлетіко в Суперлізі

Джерело - football24.ua.
Не всім клубам Суперліги подобалася присутність серед постійних членів мадридського Атлетіко.
Про це повідомляє Cadena SER
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За інформацією, представники АПЛ були проти участі в проєкті "матрацників". Причиною такого ставлення стали низькі рейтинги Атлетіко на медіаринку, а також мала кількість підписників у соцмережах. Вважається, що за таких умов мадридці більше отримають, ніж зможуть дати Суперлізі.
Наразі через гнівну реацію УЄФА та уболівальників більшість клубів-засновників Суперліги оголосили про наміри покинути організацію. Мілан, Ювентус, Барселона та Реал все ще залишаються у проєкті.
Нагадаємо, 11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги.