 Клуби АПЛ були проти участі Атлетіко в Суперлізі | Футбол | Champion.com.ua
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Клуби АПЛ були проти участі Атлетіко в Суперлізі

Сьогодні 15:41 665 0
У Суперлігу не хотіли приймати Атлетіко
Клуби АПЛ були проти участі Атлетіко в Суперлізі
#Суперліга, #АПЛ, #Атлетіко

Джерело - football24.ua.

Не всім клубам Суперліги подобалася присутність серед постійних членів мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє Cadena SER

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За інформацією, представники АПЛ були проти участі в проєкті "матрацників". Причиною такого ставлення стали низькі рейтинги Атлетіко на медіаринку, а також мала кількість підписників у соцмережах. Вважається, що за таких умов мадридці більше отримають, ніж зможуть дати Суперлізі.

Наразі через гнівну реацію УЄФА та уболівальників більшість клубів-засновників Суперліги оголосили про наміри покинути організацію. Мілан, Ювентус, Барселона та Реал все ще залишаються у проєкті.

Нагадаємо, 11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги.

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