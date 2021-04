Ліверпуль викупить захисника Конате у Лейпцига

Захисник РБ Лейпциг Ібраїм Конате близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мерсисайдський клуб погодив з 21-річним французом контракт на 5 років

Ліверпуль в найближчі дні активує опцію викупу в контракті Конате з Лейпцигом, яка становить близько 35 млн євро, і закриє угоду.

