Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу

Англійський Ліверпуль після публікації заяви про вихід з Суперліги звернувся до своїх фанатів, які масово протестували проти участі клубу в турнірі.

Власник "червоних" Джон Генрі записав відеозвернення, в якому попросив вибачення як у вболівальників клубу, так і у тренерського штабу, футболістів і персоналу.

"Я хочу попросити вибачення у всіх уболівальників футбольного клубу Ліверпуль за ті помилкові рішення, які я прийняв за останні 48 годин. Важливо підкреслити, що цей проєкт не повинен був проходити без підтримки фанатів. В Англії ніхто ніколи не думав інакше. Ми всі переконалися, що така модель відносин недієздатна. Ми вас почули. Я вас почув. Приношу вибачення Юргену Клоппу, виконавчому директору Біллі Хогану, гравцями і всім, хто так старанно працює в клубі. Вони не несуть відповідальності за те, що сталося, але опинилися під ударом громадськості, і це несправедливо ", - сказав Генрі.

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