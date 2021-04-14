Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру

Джерело - Чемпіон.
У середу, 14 квітня, визначаться останні два півфіналіста Ліги чеміпонів 2020/21.
Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ
6 квітня
22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд 2:1
22:00. Реал Мадрид - Ліверпуль 3:1
7 квітня
22:00. Баварія - ПСЖ 2:3
22:00. Порту - Челсі 0:2
Матчі-відповіді
13 квітня
22:00. ПСЖ - Баварія 0:1
22:00. Челсі - Порту 0:1
14 квітня
22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті
22:00. Ліверпуль - Реал
Нагадаємо, за регламентом турніру, півфінальні пари УЄФА визначив зазделегіть.