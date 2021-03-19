Баварія зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 березня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Четверта пара. Реал (Іспанія) - Ліверпуль (Англія)
Третя пара. Баварія (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
Друга пара. Порту (Португалія) - Челсі (Англія)
Перша пара. Манчестер Сіті (Англія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина).
Півфінали:
Переможець пари 4 - переможець пари 2.
Переможець пари 3 - переможець пари 1.
Матчі 1/4 фіналу заплановані на 6-7 і 13-14 квітня. Півфінали відбудуться 27-28 квітня та 4-5 травня. Фінальний матч турніру відбудеться 29 травня у Стамбулі (Туреччина).
Нагадаємо, Баварія встановила новий рекорд Ліги чемпіонів.