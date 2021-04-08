Динамо та Рух проти перенесення дати завершення сезону в УПЛ

Стали відомі думки всіх клубів УПЛ щодо питання зі скороченням розіграшу чемпіонату на один тиждень

Клуби української Прем'єр-ліги висловили свої думки щодо завершення чемпіонату на тиждень раніше.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Важливо: Шевченко просить УПЛ перенести дату завершення сезону

Прохання головного тренера збірної України Андрія Шевченка завершити сезон УПЛ на тиждень раніше (не 16 травня, а 9 травня) не підтримали тільки Динамо і Рух.

Таким, чином сезон чемпіонату 2020/21, швидше за все, завершиться 9 травня 2021 роки замість 16-го.

12 травня буде зіграний фінал Кубка України.