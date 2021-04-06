Шевченко просить УПЛ перенести дату завершення сезону

Поточний сезон УПЛ може завершитися на неділю раніше.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"УПЛ цьогоріч найпевніше завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро.

Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стиснуті терміни сезону", - розповів Бурбас.