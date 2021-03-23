Баєр звільнив головного тренера

До кінця сезону командою керуватиме Вольф

Джерело - Чемпіон.

Баєр після розгромної поразки від Герти звільнив головного тренера команди Петера Боса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До кінця сезону функції Боса виконуватиме колишній тренер Штутгарта і Генка Ханнес Вольф. Його асистентом стане Петер Германн.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 23, 2021

Після вдалого початку сезону Баєр під керівництвом Боса опустився на шосте місце в таблиці і вилетів з Ліги Європи від Янг Бойз. В останніх десяти матчах у всіх турнірах Аптекарі здобули тільки дві перемоги.

Бос керував Баєром з грудня 2018 року. Під його керівництвом команда фінішувала на четвертому і п'ятому місцях в Бундеслізі.

Наступні матчі 3 квітня леверкузенці зіграють проти Шальке, головного аутсайдера німецького чемпіонату.