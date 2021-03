Баєр звільнив головного тренера

Баєр після розгромної поразки від Герти звільнив головного тренера команди Петера Боса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До кінця сезону функції Боса виконуватиме колишній тренер Штутгарта і Генка Ханнес Вольф. Його асистентом стане Петер Германн.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.



We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future.