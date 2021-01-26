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Конте отримав дискваліфікацію за конфлікт з арбітром

Сьогодні 16:45 309 0
Антоніо Конте отримав покарання за свою поведінку
Конте отримав дискваліфікацію за конфлікт з арбітром
#Конте, #Інтер, #Серія А

Джерело - football24.ua.

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте змушений відбути дискваліфікацію і сплатити чималий штраф за сутичку під час матчу з Удінезе.

Про це повідомляє  Football Italia.

У матчі 19-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе (0:0) Конте був настільки незадоволений діями арбітра Фабіо Марески, що почав бурхливо виражати емоції. За це рефері показав фахівцю червону картку. Наставник Інтера не заспокоївся і вже у підтрибунному приміщенні між ними відбулась сутичка. Згідно звіту арбітра Конте "бурхливо висловлював протест, голосно вимовляючи образливі фрази на адресу судді, зокрема, після свого вилучення".

За інцидент дисциплінарний комітет Серії А оштрафував Конте на 20 тис євро і відсторонив від управління командою на два матчі.

Також штрафом у 5 тисяч євро був покараний менеджер Інтера Габріеле Оріалі, який "продовжував висловлювати протест навіть після попередження, а потім голосно викрикував образливі вислови на адресу судді, підбігши до нього в центрі поля".

Нагадаємо, Інтер не зміг забити Удінезе в 19 турі Серії А.

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