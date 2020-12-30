Матч відбудеться 26 січня

Джерело - Чемпіон.

На зимовому навчально-тренувальному зборі у Туреччині Шахтар зіграє з братиславським Слованом.

Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.

Матч відбудеться 26 січня. Відзначимо, що 23 січня Слован зустрінеться з ковалівським Колосом.

Program zimnej prípravy

8.1. úvodný zraz zimnej prípravy

13.1. odlet do Turecka



16.1. vs @SlaskWroclawPl

20.1. vs @CukarickiFk

23.1. vs: @koloskovalivka

26.1. vs: @FCShakhtar

30.1. vs: @FK_Sarajevo



31. január/1. február: návrat výpravy na Slovensko

6.2.: generálka — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) December 29, 2020

Відзначимо, що після 18 турів Слован є лідером чемпіонату Словаччини. Команда також грала в Лізі Європи, але не вийшла з групи з Гоффенгаймом, Црвеною Звездою і Гентом.

Раніше повідомлялося, що гірники також домовилися про спаринг з сербською Црвеною Звездою.