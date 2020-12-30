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Шахтар зіграє з лідером чемпіонату Словаччини

Сьогодні 10:10 240 0
Матч відбудеться 26 січня
Шахтар зіграє з лідером чемпіонату Словаччини
#Слован, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

На зимовому навчально-тренувальному зборі у Туреччині Шахтар зіграє з братиславським Слованом.

Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.

Матч відбудеться 26 січня. Відзначимо, що 23 січня Слован зустрінеться з ковалівським Колосом.

Відзначимо, що після 18 турів Слован є лідером чемпіонату Словаччини. Команда також грала в Лізі Європи, але не вийшла з групи з Гоффенгаймом, Црвеною Звездою і Гентом.

Раніше повідомлялося, що гірники також домовилися про спаринг з сербською Црвеною Звездою.

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