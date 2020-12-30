Джерело - Чемпіон.
На зимовому навчально-тренувальному зборі у Туреччині Шахтар зіграє з братиславським Слованом.
Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.
Матч відбудеться 26 січня. Відзначимо, що 23 січня Слован зустрінеться з ковалівським Колосом.
Program zimnej prípravy— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) December 29, 2020
8.1. úvodný zraz zimnej prípravy
13.1. odlet do Turecka
16.1. vs @SlaskWroclawPl
20.1. vs @CukarickiFk
23.1. vs: @koloskovalivka
26.1. vs: @FCShakhtar
30.1. vs: @FK_Sarajevo
31. január/1. február: návrat výpravy na Slovensko
6.2.: generálka
Відзначимо, що після 18 турів Слован є лідером чемпіонату Словаччини. Команда також грала в Лізі Європи, але не вийшла з групи з Гоффенгаймом, Црвеною Звездою і Гентом.
Раніше повідомлялося, що гірники також домовилися про спаринг з сербською Црвеною Звездою.