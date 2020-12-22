Шахтар на зборах зустрінеться з чемпіоном Сербії

Визначився один зі спаринг-партнерів гірників на тренувальному зборі

Став відомий перший суперник донецького Шахтаря на майбутніх зимових зборах гірників у Туреччині.

Про це повідомляє Srbija Danas.

Црвена Звезда домовилася про проведення товариського матчу з гірниками в Анталії

Дата і час зустрічі поки невідомі, але відзначається, що це буде останній матч для сербської команди перед поновленням другої половини сезону, наміченої на 6 лютого.

Црвена Звезда і Шахтар є учасниками плей-оф Ліги Європи. В цей час клуб з Белграда очолює чемпіонат Сербії, випереджаючи Партизан на 9 очок.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Шахтаря Тайсон погодив контракт з Інтернасьйоналем.