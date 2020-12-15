Генпрокурор України: Хочу взяти під контроль справу про можливі злочини представників УАФ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова візьметься за справу про можливі злочини в УАФ.

Про це заявила сама чиновниця.

"Наступне кримінальне провадження, в якому я хочу розібратися і взяти під контроль хід слідчих дій - справа про можливі злочини представників законодавчої та виконавчої влади разом з посадовими особами Федерації футболу України.

Свого часу справа була дуже гучним, супроводжувалася журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигло як холодець.

Ми провели спільну нараду з детективами НАБУ і колегами з САП з метою визначення перспектив і в цій справі. Скажу відверто, у мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тому, відсьогодні я в групі прокурорів.

Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату.

Вірю, що спільними зусиллями відкриємо рахунок", - зазначила Венедіктова.