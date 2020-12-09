УАФ подала апеляцію на технічну поразку від Швейцарії

Справа буде розглядатися в Лозанні

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Українська сторона не згодна з рішенням УЄФА присудити збірній технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії.

Крім юристів УАФ, в підготовці заяви брали участь фахівці з футбольного праву з Іспанії та Швейцарії.

УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу зі Швейцарією 1 грудня і мала 10 днів на подачу апеляції.

Раніше, Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті.