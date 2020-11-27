Медичний протокол УЄФА не повинен бути нижче протоколу місцевого лікаря.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"До 3 грудня в режимі відеоконференції буде проходити Виконком УЄФА, на якому я буду виносити питання про те, що регламент потрібно вдосконалити. В тому числі, щоб не було таких тимчасових рамок для виїзних матчів. Друге: медичний протокол УЄФА не повинен бути нижче протоколу місцевого лікаря.

На чому базується оптимізм перед Лозанною? Мій оптимізм базується на юридичній позиції, яку ми озвучимо в день засідання. Також скажу, що я пишаюся командою Андрія Шевченка і гравцями збірної. Вони навели шереху в європейському футболі. Тепер суперники намагаються знайти будь-які хитрощі, щоб не на футбольному полі битися з нашою збірною.

Ми пам'ятаємо справу Мораеса. Цей же апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення на нашу користь. А тепер ми йдемо проти цього комітету. Це гарна оцінка нашої збірної. Це доробок, щоб на чемпіонаті Європи ми показали свій рівень.

Чи є дата для матчу, якщо рішення скасують? CAS не може призначити дату. Він може скасувати або підтвердити рішення. Якщо вони скасують рішення, то далі буде вирішувати УЄФА. Їм доведеться виходити з ситуації й призначати дату матчу. Теоретично дати такі існують.

Я знаю позицію Чеферіна. Він за футбол, і намагається вивести європейський футбол зі складної ситуації", - сказав Павелко.