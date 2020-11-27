Майк Тайсон - Рой Джонс-мол: де дивитися онлайн бій легенд

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 29 листопада на Арені Staples Center у Лос-Анджелесі (США) у 8-раундовому бою за пояс WBC Frontline Battle у зустрінуться легенди світового боксу - Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший. Початок поєдинку орієнтовно о 4:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на території України відбуватиметься в медіасервісі Megogo за підписками "ТБ і Кіно: Оптимальна" і "ТБ і Кіно: Максимальна".

Нагадаємо, Майк Тайсон провів на профі ринзі 56 поєдинків - 50 перемог, із який 44 нокаутом. Востаннє Залізний майк виходив у ринг в 2005 році та програв технічним нокаутом у 6 раунді Кевіну Макбрайду. У Роя Джонса-молодшого - не менш вражаючий послужний список - 75 боїв, 66 перемог. Останній поєдинок Супермен провів в 2013 році та переміг за очками Зіна Бенмаклуфа.