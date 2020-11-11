Стало відомо, хто в Україні покаже бій легенд - Майк Тайсон - Рой Джонс

Джерело - Чемпіон.

29 листопада, на арені Dignity Health Sports Park в Карсоні (штат Каліфорнія, США), відбудеться повернення легенд світового боксу - 54-річний Майк Тайсон проти 51-річного Роя Джонса.

Переможець отримає спеціальний пояс – WBC Frontline Battle. Пряма трансляція в Україні ексклюзивно в медіасервісі Megogo ("ТБ і Кіно: Оптимальна" і "ТБ і Кіно: Максимальна").

Нагадаємо, Майк Тайсон провів на профі ринзі 56 поєдинків - 50 перемог, із який 44 нокаутом. Востаннє Залізний майк виходив у ринг в 2005 році та програв технічним нокаутом у 6 раунді Кевіну Макбрайду. У Роя Джонса-молодшого - не менш вражаючий послужний список - 75 боїв, 66 перемог. Останній поєдинок Супермен провів в 2013 році та переміг за очками Зіна Бенмаклуфа.

Раніше Тайсон заявляв, що нокаутує Джонса-молодшого.