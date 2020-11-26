Збірна України не заслуговувала на технічну поразку у матч проти Швейцарії і УАФ треба боротися до кінця.

Про це заявив колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Це великий прецедент. Такі рішення показують, наскільки УЄФА втратив ґрунт під ногами. Така реальність, що нам "менш футбольній країні" доводиться відбиватися від нападок, які зараз відбуваються.

Був би я в УАФ, моя реакція була б жорсткою. Потрібно боротися до кінця. Адже якщо цього не відбудеться, такі ж футбольні країни, як ми, будуть від цього страждати.

Те, що УЄФА базується в Ньоні. Звичайно ж, найпростіше звалити на те, що вони базуються в одній країні. Але я б це не пов'язував. Мені здається, тут зовсім інша політична гра. Навіть мої нідерландські колеги підтвердили, що в їхньому розумінні ситуація є абсолютно неправомірною ", - сказав Левченко.