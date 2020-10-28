Луческу: Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим

Наставник Динамо не очікує легкого поєдинку у Лізі чемпіонів

Джерело - ТК Футбол.

Наставник Динамо Мірча Луческу перед матчем Ліги чемпіонів проти Ференцвароша не хоче порівнянь з нинішнім тренером угорської команди Сергієм Ребровим, який раніше працював з киянами.

Про це заявив сам фахівець.

"Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим. Зараз мова про наше протистояння у конкретному матчі. У Ференцвароша нікого виділяти не хочу, але рівень цієї команди за останній час значно зріс. В команду вклали гроші, вони посилилися якісними гравцями. Вони можуть здивувати будь-якого супротивника", - вважає Луческу.

Матч стартує сьогодні о 22:00.

Раніше, Луческу виділив прогрес Ференцвароша.