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Луческу: Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим

Сьогодні 16:56 580 0
Наставник Динамо не очікує легкого поєдинку у Лізі чемпіонів
Луческу: Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим
#Луческу, #Ребров

Джерело - ТК Футбол.

Наставник Динамо Мірча Луческу перед матчем Ліги чемпіонів проти Ференцвароша не хоче порівнянь з нинішнім тренером угорської команди Сергієм Ребровим, який раніше працював з киянами.

Про це заявив сам фахівець.

"Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим. Зараз мова про наше протистояння у конкретному матчі. У Ференцвароша нікого виділяти не хочу, але рівень цієї команди за останній час значно зріс. В команду вклали гроші, вони посилилися якісними гравцями.

Вони можуть здивувати будь-якого супротивника", - вважає Луческу.

Матч стартує сьогодні о 22:00.

Раніше, Луческу виділив прогрес Ференцвароша.

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