Луческу виділив прогрес Ференцвароша

Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва демонструє прогрес.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. Хочу сказати в цілому про команду Ференцварош, що вона дуже виросла за останній час. Керівництво правильно витратило гроші, взяли хороших, професійних гравців з різних країн і клубів, тим самим створивши дуже боєздатний колектив.

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У складі Ференцвароша не так багато угорських гравців, а, в основному, іноземці дуже хорошого рівня і з великим досвідом", - сказав Луческу.