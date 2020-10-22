У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна переслідує Австрію

Україна представлена ​​в групових раундах єврокубків трьома командами

Джерело - Чемпіон.

Сенсаційна перемога Шахтаря над мадридським Реалом (3:2) у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україні принесла 0.400 бала (2 очки за перемогу ділиться на 5, які стартували команд).

У поточній єврокампанії українські клуби набрали 3.200 бала, і це 12-й результат в сезоні.

Україна в 5-річному рейтингу УЄФА займає 11-те місце, випереджаючи Шотландію (на 0.600) і Туреччину (0.625). Попереду розташувалися Австрія (+2.125) і Нідерланди (+2.700).

Австрія, що знаходиться на 10-му місці, теж набрала очки у середу, завдяки нічиєї РБ Зальцбург з Локомотивом (2:2) взявши 0.200 бала. Греція завдяки перемозі Олімпіакоса над Марселем (1:0) випередила Швейцарію і вийшла на 17-ю позицію.

22 жовтня луганська Зоря зіграє в 1-му турі Ліги Європи проти Лестера в Англії.