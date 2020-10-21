 Баварія знищила Атлетіко, перемоги Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 1 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія знищила Атлетіко, перемоги Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 1 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 142 0
Несподівані результати у 1 турі Ліги чемпіонів
Баварія знищила Атлетіко, перемоги Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 1 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Баварія, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Груповий етап
1 тур, 21 жовтня

Група D

Аякс – Ліверпуль 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Тальяфіко (автогол)

Мідтьюлланн – Аталанта 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Сапата, 0:2 – 36 Гомес, 0:3 – 42 Муріель, 0:4 – 89 Міранчук

Група А

Баварія Мюнхен – Атлетіко 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 28 Коман, 2:0 – 41 Горецка, 3:0 – 66 Толіссо, 4:0 – 72 Коман

Група В

Інтер - Боруссія М. 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63 Бенсебаїні, 1:2 – 85 Гоффман, 2:2 – 90 Лукаку

Група С

Манчестер Сіті – Порту 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Діаз, 1:1 – 21 Агуеро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Торрес

Олімпіакос Пірей - Марсель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Кока

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів.

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