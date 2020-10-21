Баварія знищила Атлетіко, перемоги Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Група D
Аякс – Ліверпуль 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Тальяфіко (автогол)
Мідтьюлланн – Аталанта 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 26 Сапата, 0:2 – 36 Гомес, 0:3 – 42 Муріель, 0:4 – 89 Міранчук
Група А
Баварія Мюнхен – Атлетіко 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 28 Коман, 2:0 – 41 Горецка, 3:0 – 66 Толіссо, 4:0 – 72 Коман
Група В
Інтер - Боруссія М. 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63 Бенсебаїні, 1:2 – 85 Гоффман, 2:2 – 90 Лукаку
Група С
Манчестер Сіті – Порту 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 14 Діаз, 1:1 – 21 Агуеро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Торрес
Олімпіакос Пірей - Марсель 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+1 Кока
Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів.