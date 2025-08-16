Дорощук став третім на етапі Діамантової ліги у Сілезії

Український легкоатлет Олег Дорощук став третім у секторі для стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії.

Змагання відбувалися в місті Хожув. На старт вдруге в сезоні Діамантової ліги вийшов Олег Дорощук.

До слова, українець фінішував на другому місці на етапі в Римі. З позиції потрапляння у фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту ці змагання були надважливими для нашого легкоатлета.

Вже на старті змагань один з головних претендентів на перемогу італієць Джанмарко Тамбері не взяв висоту 2.18 м і вибув з боротьби за нагороди.

В Дорощука почалися проблеми на висоті 2.22 м. Українець помилився під час першої спроби, але, на щастя під час другого стрибка нашого легкоатлета планка не впала.

Цікаво, що наступна висота далася українцю легше. Загалом, 2.25 з першої спроби, окрім Дорощука, взяли ще два спортсмени – новозеландець Керр та американець Гаррісон.

На наступній познаці 2.28 Дорощук збив планку під час першої та другої спроби. Українець взяв висоту з третього стрибка. Гаміш Керр – єдиний, хто був безпомилковим на цій висоті.

На висоті 2.30 змагалися лише три спортсмени – Кер, Гаррісон та Дорощук, які і розіграли медалі цього етапу. Українець та американець позначку не взяли, а Гаміш Керр – вдало виконав третю спробу. Ба більше, він відразу взяв ще й висоту 2.33 м.

Зрештою, перше місце у Керра, срібло – в американця Гаррісона, а третє місце здобув Олег Дорощук. Це п'ятий поспіль фініш українського спортсмена на подіумі на рівні етапів Діамантової ліги.

Результати стрибків у висоту

Гаміш Керр (Нова Зеландія) – 2.33 м. Дживон Гаррісон (США) – 2.28 м. Олег Дорощук (Україна) – 2.28 м.

Нагадаємо, минулої суботи, 9 серпня, Дорощук став чемпіоном України у стрибках у висоту. Він показав результат 2,28 м.