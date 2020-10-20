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Зідан: Реал у матчі з Шахтарем постарається змінити динаміку

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Зінедін Зідан прокоментував матч з Шахтарем
Зідан: Реал у матчі з Шахтарем постарається змінити динаміку
#Реал, #Шахтар, #Зідан

Джерело - tribuna.com.

Реал хоче виправити ситуацію у матчі із Шахтарем після програшу у Ла-Лізі.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Ми граємо вдома, це Ліга чемпіонів. Ми підготувалися до зустрічі. Важливо добре почати ще один турнір. У нас тепер буде три змагання – Ла-Ліга, Кубок Іспанії і ЛЧ. Так що ми хочемо добре стартувати.

Ми знаємо, хто ми і чого хочемо. Важливо добре підготуватися. В ЛЧ багато клубів претендують на перемогу, ми теж хочемо цього щороку. Це буде непросто, будуть виникати складнощі. Навіть в разі перемоги ти проходиш через безліч складнощів. У нас великі очікування від цієї ЛЧ.

Ми хочемо вигравати і підготовлені для цього. Не завжди все працює, як ти хочеш. Завтра у нас матч, і я не знаю, як будуть складатися справи в сезоні. Але я можу сказати, що ми будемо боротися, щоб зробити все правильно і нами пишалися. Іноді може бути складно, як в матчі з Кадісом (0:1).

До тренувань повернувся Азар. Його травма була серйозніше, ніж передбачалося. Сподіваюся, скоро ми його побачимо і він буде з нами весь сезон.

Критика робить нас тільки сильнішими. Її завжди багато після таких матчів, як з Кадісом. Ми можемо лише приступити до роботи. Відповідальність на мені. У матчі з Шахтарем ми постараємося змінити динаміку, а критика буде завжди.

Ми провели поганий матч, зустріч з Шахтарем може виправити ситуацію. Ми повинні бути разом і боротися", - сказав Зідан.

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