Олександрія зіграє з Інгульцем, Десна прийме Рух. Матчі 1/16 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 вересня, відбудуться матчі третього раунду Кубка України-2020/2021.
Кубок України
1/16 фіналу, 30 вересня
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Дніпро-1 (Дніпро) - 14:00
Вікторія (Миколаївка) — Маріуполь (Маріуполь) - 15:00
Полісся (Житомир) — Минай (Минай) - 15:00
Верес (Рівне) — Миколаїв (Миколаїв) - 15:00
Кривбас (Кривий Ріг) — Нива (Вінниця) - 16:00
Епіцентр (Дунаївці) — Агробізнес (Волочиськ) - 16:00
Ворскла (Полтава) — Львів (Львів) - 17:00
Десна (Чернігів) — Рух (Львів) - 17:00
Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Колос (Ковалівка) - 17:30
Олександрія (Олександрія) — Інгулець (Петрове) - 18:30