УЄФА дозволила п’ять замін у єврокубках

УЄФА затвердила правило п'яти замін в турнірах, що проходять під егідою союзу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Правило діятиме до кінця сезону в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, плей-оф кваліфікації Євро-2020, в Лізі націй, у кваліфікації жіночого чемпіонату Європи та в жіночій Лізі чемпіонів.

Командам дозволено заявляти на матчі 23 гравці.

🔁 NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x