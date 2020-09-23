В УЄФА назвали претендентів на тренера року

Стали відомі претенденти на тренера року

УЄФА оголосив список з трьох претендентів на звання найкращого тренера року.

Проц е повідомляє пресслужба організації.

У шорт-листі на премію виявилися тільки німецькі тренери: Ганс-Дітер Флік з Баварії, Юрген Клопп з Ліверпуля і Юліан Нагельсманн з РБ Лейпциг.

У попередньому сезоні Баварія виграла Лігу чемпіонів і Бундеслігу, Ліверпуль став чемпіоном АПЛ і вилетів з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу від Атлетіко, а РБ Лейпциг пробився до фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше, УЄФА представила новий м’яч Ліги чемпіонів.