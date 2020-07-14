Захисник Зорі з Андерлехтом підпише контракт на 4 роки

Трансфер обійдеться в 500 тисяч євро

Захисник Зорі Богдан Михайліченко перейде в Андерлехт і підпише 4-річний контракт.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Трансфер обійдеться в 500 тисяч євро.

23-річний футболіст в поточному сезоні забив 3 голи і зробив 4 асисти в 33 матчах.

Тransfermarkt оцінює його в 800 000 євро, контракт з луганським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

Андерлехт в достроково сезоні, що завершився фінішував 8-м в турнірній таблиці Бельгії, команда не потрапила в єврокубки. Клубу належить українець Євген Макаренко, але на правах оренди грає за Кортрейк.

Раніше, Семененко прокоментував створення клубу Зоря-1972.