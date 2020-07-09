 У колишнього нападника Оболоні Бровар та Дніпра-1 виявили рак | Футбол | Champion.com.ua
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У колишнього нападника Оболоні Бровар та Дніпра-1 виявили рак

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У колишнього нападника Оболоні Бровар та Дніпра-1 виявили рак
#Кузін

Джерело - Чемпіон.

Канадський нападник українського походження Араміс Кузін захворів на рідкісну форму раку кісток.

Про це заявив сам футболіст.

"Це момент, коли моє життя змінилося. Тиждень тому, в понеділок, я повинен був зробити абляцію передбачуваної доброякісної пухлини (остеоїдної остеоми), яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, тому що біопсія, яку хірург зробив після того, як я заснув, показала, що припущення лікарів по моїй нозі були невірні.

Кілька днів тому я отримав результати біопсії. Мені поставили діагноз саркома Юінга - рідкісна форма раку кісток, що вражає в основному молодих людей. Хоча я ще не знаю всіх деталях, впевнений, що все навколо мене і я збираємося надерти цю штуку дупу. Я з нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, проходження цього процесу і повернення на футбольне поле", - зазначив Кузін.

 
 
 
 
 
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So this is the moment right before my life changed. A week ago on Monday I was supposed to get an ablation on a supposed benign tumour (Osteoid Osteoma) that I had in my femur. After waking up from the anesthesia I was told that the operation did not go through as the biopsy the surgeon performed after I had fallen asleep revealed the doctors' assumptions on my leg were incorrect. After waiting for the biopsy results, I finally got them a few days ago. I have been diagnosed with Ewing's Sarcoma, a rare form of bone cancer that mainly affects young people. While I'm not sure on all the details yet, I am sure everyone around me and I are gonna kick this thing in the ass. I'm looking forward to starting my chemo, getting through this process and getting back on the football pitch. Much love to everyone!

Публикация от Арамис (@aramiskouzine)

21-річний Араміс Кузін в 2018 році приєднався до Оболоні Бровар, після чого в 2019 році став гравцем Дніпра-1, але так і не зіграв за першу команду. З лютого цього року виступав за данський Ольборг.

Зараз канадець знаходиться в лікарні в місті Філадельфія (штат Пенсільванія, США).

Раніше, колишній тренер Дніпра очолив клуб іспанської Ла-Ліги.

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