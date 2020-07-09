У колишнього нападника Оболоні Бровар та Дніпра-1 виявили рак

Канадський нападник українського походження Араміс Кузін захворів на рідкісну форму раку кісток.

Про це заявив сам футболіст.

"Це момент, коли моє життя змінилося. Тиждень тому, в понеділок, я повинен був зробити абляцію передбачуваної доброякісної пухлини (остеоїдної остеоми), яка була у мене в стегні. Після пробудження від наркозу мені сказали, що операція не відбулася, тому що біопсія, яку хірург зробив після того, як я заснув, показала, що припущення лікарів по моїй нозі були невірні.

Кілька днів тому я отримав результати біопсії. Мені поставили діагноз саркома Юінга - рідкісна форма раку кісток, що вражає в основному молодих людей. Хоча я ще не знаю всіх деталях, впевнений, що все навколо мене і я збираємося надерти цю штуку дупу. Я з нетерпінням чекаю початку хіміотерапії, проходження цього процесу і повернення на футбольне поле", - зазначив Кузін.