Колишній тренер Дніпра очолив клуб іспанської Ла-Ліги

Джерело - theageoffootball.com.
Новим головним тренером команди Алавес призначений іспанець Хуан Муньїс.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
В Україні він відомий тим, що з 2010 по 2014 рік входив до тренерського штабу Хуанде Рамоса в футбольному клубі Дніпро. Він замінить на цій посаді Асьєра Гарітано, звільненого за незадовільні результати.
Алавес програв всі сім матчів після відновлення чемпіонату із загальною різницею м'ячів - 1:16. Такі показники відкинули міцного середняка на 15-е місце. До зони вильоту за чотири тури до кінця всього 6 очок. До слова, лідером атак команди є ексгравець Карпат і Динамо Лукас Перес.
Хуан Муньїс головним тренером працював в Расінгу, Малазі, Алькорконі. Леванте і знову в Малазі, яку покинув в квітні 2019 року.
Раніше, Алавес програв Гранаді.