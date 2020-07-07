Колишній тренер Дніпра очолив клуб іспанської Ла-Ліги

Муньїс працював входив до тренерського штабу Хуанде Рамоса

Новим головним тренером команди Алавес призначений іспанець Хуан Муньїс.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

В Україні він відомий тим, що з 2010 по 2014 рік входив до тренерського штабу Хуанде Рамоса в футбольному клубі Дніпро. Він замінить на цій посаді Асьєра Гарітано, звільненого за незадовільні результати.

Алавес програв всі сім матчів після відновлення чемпіонату із загальною різницею м'ячів - 1:16. Такі показники відкинули міцного середняка на 15-е місце. До зони вильоту за чотири тури до кінця всього 6 очок. До слова, лідером атак команди є ексгравець Карпат і Динамо Лукас Перес.

Хуан Муньїс головним тренером працював в Расінгу, Малазі, Алькорконі. Леванте і знову в Малазі, яку покинув в квітні 2019 року.

Раніше, Алавес програв Гранаді.