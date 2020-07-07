Джерело - Футбол News.
У Ворсклі багато молодих футболістів, які можуть не справитися із хвилюванням у фіналі Кубка України проти Динамо.
Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.
Актуально: Динамо з Циганковим та Миколенко вирушило на фінал Кубка України проти Ворскли
"Це фінал Кубка, і ми потрапили туди, Ворскла домоглася цього. Найголовніше - щоб не перегоріли.
У нас половина команди - це хлопці до 20-ти років, іншим за 30. Немає середнього віку. Це наша велика біль", - сказав Максимов.
Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.