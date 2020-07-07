Юрій Максимов прокоментував фінал Кубка України проти Динамо Київ

Джерело - Футбол News.

У Ворсклі багато молодих футболістів, які можуть не справитися із хвилюванням у фіналі Кубка України проти Динамо.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

Актуально: Динамо з Циганковим та Миколенко вирушило на фінал Кубка України проти Ворскли

"Це фінал Кубка, і ми потрапили туди, Ворскла домоглася цього. Найголовніше - щоб не перегоріли. У нас половина команди - це хлопці до 20-ти років, іншим за 30. Немає середнього віку. Це наша велика біль", - сказав Максимов.

Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.