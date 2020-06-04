Росія не подаватиме заявку на прийняття плей-оф Ліги чемпіонів

У Росії не планують приймати догравання Ліги чемпіонів

Росія не претендуватиме на право прийняти футбольні матчі Ліги чемпіонів УЄФА, що залишилося зіграти нинішнього сезону.

Про це повідомляє РБК.

Така можливість обговорювалася футбольною владою, але поки про заявку не йдеться,

"Співрозмовник, знайомий із ситуацією, назвав такий сценарій малоймовірним", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія, Німеччина і Португалія хочу прийняти догравання Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, УЄФА пропонує дограти Лігу чемпіонів у новому форматі.