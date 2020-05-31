Колишній керівник арбітрів АПЛ: Степаненко симулював, гол Сидорчука потрібно було зараховувати

Джерело - Tribuna.com.
Рішення Катерини Монзуль скасувати гол Сергія Сидорчука у матчі Шахтар - Динамо (3:1) було не вірним.
Про це заявив колишній керівник арбітрів АПЛ Кіт Хакетт.
"Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR - це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом.
Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати", - сказав Хакетт.
Раніше, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.