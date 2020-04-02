Читачі Marca визначили найкращого футболіста всіх часів

Роналду випередив Мессі

Іспанське видання Marca провело опитування серед своїх читачів, кого вони вважають найкращим футболістом усіх часів.

Про це повідомляє видання.

У фіналі турніру форвард Ювентуса Кріштіану Роналду обігнав нападника Барселони Ліонеля Мессі: за португальця проголосували 246 тисяч чоловік, за аргентинця - 209 тисяч.

На ранніх стадіях Кріштіану Роналду пройшов Паоло Мальдіні, Зінедіна Зідана і Дієго Марадону, а Мессі був сильніший за Ференца Пушкаша, Альфредо Ді Стефано і Роналдо.

У голосуванні за третє місце Роналдо випередив Дієго Марадону.

Нагадаємо, Ювентус може позбутися Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.