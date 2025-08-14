Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Самбісти принесли Україні третє золото дня на Всесвітніх іграх-2025

Олег Дідух — 14 серпня 2025, 16:12
Самбісти принесли Україні третє золото дня на Всесвітніх іграх-2025

Збірна України з самбо завоювала золото Всесвітніх ігор 2025 року в чоловічому командному турнірі. У фіналі команда у складі Олександра Воропаєва, Анатолія Волошинова, Петра Давиденка, Андрія Кучеренка та Владислава Руднєва перемогла збірну Казахстану.

На шляху до вирішального поєдинку українці пройшли команди Киргизстану та Узбекистану. Для України це вже третє золото на Всесвітніх іграх-2025 за 14 серпня та сумарно 14-те на турнірі. Раніше кікбоксер Роман Щербатюк переміг у ваговій категорії понад 91 кг.

Олександр Воропаєв завоював дві медалі за один змагальний день. Раніше він став бронзовим призером особистого турніру у ваговій категорії до 64 кг.

Нагадаємо, Всесвітні ігри-2025 триватимуть до неділі, 17 серпня. Наразі Україна йде третьою в медальному заліку турніру.

Самбо Всесвітні ігри-2025

Самбо

Воропаєв завоював бронзу Всесвітніх ігор-2025 у самбо
Кучеренко станцював гопак після перемоги над росіянином у фіналі Всесвітніх ігор
Всесвітні ігри-2025. Розклад восьмого змагального дня
Переможний гопак і засмучені "нейтрали": українські самбісти перемогли росіян у фіналах Всесвітніх ігор
Троє українців пробились до фіналу Всесвітніх ігор з самбо та зустрінуться із росіянами

Останні новини