Ювентус може позбутися Роналду

Кріштіану Роналду влітку може змінити клуб

Ювентус буде вимушений продати португальця Кріштіану Роналду через фінансові проблеми, які спричинила пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Через економічні проблеми Ювентус не зможе продовжувати платити Роналду колишню зарплату. Наразі 35-річний португалець отримує в туринському клубі 31 млн євро на рік.

Одним з варіантів розв'язання проблеми у Ювентусі вважають продаж Роналду в інший клуб. Туринці хочуть отримати за футболіста 70 млн євро.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду забив 25 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Роналду порушив режим карантину у Португалії.

Також, Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.