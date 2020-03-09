Півзахисник Олександрії: Арбітр сказав, що ми самі винуваті, бо VAR не встановили

Джерело - UA-футбол.
Головний арбітр матчу Олександрія - Динамо (1:3) Юрій Можаровський сказав, що господарі самі винні, бо VAR не встановили.
Про це півзахисник Олександрії Олексій Довгий заявив в ефірі Профутболу.
"Хотів забити гол. Так вийшло, що трохи зачепив. Але я вважаю, що якщо рефері виганяє мене, то точно так само мав, на фолі проти Сітала, вилучати й Сидора.
Розібрали суперника, добре налаштовувались на цю гру, прийшло чимало вболівальників, гнали нас вперед.
Арбітр сказав - VAR встановіть, бо ви самі винуваті", - зазначив Довгий.
Нагадаємо, що КСК Ніка, домашній стадіон Олександрії, не пройшов сертифікацію для використання VAR.