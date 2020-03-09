Півзахисник Олександрії: Арбітр сказав, що ми самі винуваті, бо VAR не встановили

Головний арбітр матчу Олександрія - Динамо (1:3) Юрій Можаровський сказав, що господарі самі винні, бо VAR не встановили.

Про це півзахисник Олександрії Олексій Довгий заявив в ефірі Профутболу.

"Хотів забити гол. Так вийшло, що трохи зачепив. Але я вважаю, що якщо рефері виганяє мене, то точно так само мав, на фолі проти Сітала, вилучати й Сидора.

Розібрали суперника, добре налаштовувались на цю гру, прийшло чимало вболівальників, гнали нас вперед.

Арбітр сказав - VAR встановіть, бо ви самі винуваті", - зазначив Довгий.