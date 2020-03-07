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Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ

Сьогодні 18:54 365 0
Кияни майже увесь другий тайм грали у більшості
Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ
#Динамо, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, Олександрія приймала київське Динамо у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.

Наприкінці першого тайму кияни відкрили рахунок у матчі. На 47-й хвилині господарі залишилися в меншості після вилучення Довгого.

Віталій Буяльський подвоїв рахунок, проте Гречишкін зміг відіграти один гол.

Крапку у матчі поставив Віталій Миколенко на 85-й хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 7 березня

Олександрія - Динамо 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Шабанов, 0:2 - 60 Буяльський, 1:2 - 65 Гречишкін(П), 1:3 - 85 Миколенко

Стартові склади:

Олександрія: Паньків - Лучкевич, Бухал, Дубра, Стецьков - Гречишкін, Довгий - Задерака(Протасов 63), Гордієнко(Грицук 46), Третьяков - Сітало

Динамо: Бущан - Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук(Кадірі 67), Шепелєв - Караваєв, Буяльський(Дуелунд 87), Вербич - Русин(Пиварич 83)

Попередження: Задерака(17), Стецьков(31), Довгий(36), Паньків(45), Кендзьора(50), Миколенко(52), Караваєв(79)

Вилучення: Довгий(47)

Нагадаємо, Десна мінімального обіграла Зорю.

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