 VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо

Сьогодні 14:01 556 0
Стадіон Олександрії не готовий до VAR
VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо
#УАФ, #VAR

Джерело - УАФ.

Стали відомі матчі 22 туру УПЛ, на яких працюватиме VAR (відеоасистента арбітра).

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Так, 7 березня,  VAR застосують на грі Десна - Зоря, а наступного дня - на поєдинку Дніпро-1 - Маріуполь.

Раніше передбачалося, що система VAR працюватиме у 22-му турі на матчі в Олександрії, але КСК Ніка поки не готовий для технологічного тестування, яке має проводитися на кожному стадіоні перед першим використанням системи VAR.

Нагадаємо, Буяльського видалили через п'ять хвилин після початку матчу з Дніпро-1.

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