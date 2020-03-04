VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо

Стадіон Олександрії не готовий до VAR

Джерело - УАФ.

Стали відомі матчі 22 туру УПЛ, на яких працюватиме VAR (відеоасистента арбітра).

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Так, 7 березня, VAR застосують на грі Десна - Зоря, а наступного дня - на поєдинку Дніпро-1 - Маріуполь.

Раніше передбачалося, що система VAR працюватиме у 22-му турі на матчі в Олександрії, але КСК Ніка поки не готовий для технологічного тестування, яке має проводитися на кожному стадіоні перед першим використанням системи VAR.

Нагадаємо, Буяльського видалили через п'ять хвилин після початку матчу з Дніпро-1.