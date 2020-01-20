Гравець ПСЖ узгодив контракт із Арсеналом

Левен Кюрзава продовжить кар'єру в АПЛ

Захисник ПСЖ Левен Кюрзава має стати гравцем лондонського Арсеналу.

Про це повідомляє France Football.

Лівий фулбек узгодив умови співпраці з "канонірами" і повинен приєднатися до них наступного літа, коли закінчиться його контракт з клубом. Угода француза з лондонським клубом буде розрахована на 5 років.

Кюрзава приєднався до ПСЖ влітку 2015 го з Монако за 25 млн євро. У поточному сезоні 27-річний гравець провів 14 поєдинків, відзначившись одним ассистом.

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