ПСЖ готовий перебити пропозицію Манчестер Юнайтед по Кулібалі

Парижани готові вдвічі збільшити зарплатню сенегальцю

Джерело - Футбол 24.

Керівництво Парі Сен-Жермен зв'язалося з Каліду Кулібалі і запропонувало йому переїхати у столицю Франції.

Про це повідомляє Footmercato.

Парижани готові вдвічі збільшити зарплату Кулібалі – з 6 до 12 млн євро на рік.

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ПСЖ хоче підписати 28-річного центрбека на заміну своєму ветерану, 35-річному Тьягу Сілві.

На заваді трансферу може стати усна домовленість Кулібалі з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Реал пропонує Наполі Хамеса за Кулібалі.