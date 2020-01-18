ПСЖ готовий перебити пропозицію Манчестер Юнайтед по Кулібалі

Джерело - Футбол 24.
Керівництво Парі Сен-Жермен зв'язалося з Каліду Кулібалі і запропонувало йому переїхати у столицю Франції.
Про це повідомляє Footmercato.
Парижани готові вдвічі збільшити зарплату Кулібалі – з 6 до 12 млн євро на рік.
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ПСЖ хоче підписати 28-річного центрбека на заміну своєму ветерану, 35-річному Тьягу Сілві.
На заваді трансферу може стати усна домовленість Кулібалі з Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Реал пропонує Наполі Хамеса за Кулібалі.