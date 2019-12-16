Все що потрібно знати про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок церемонії - о 13:00 за Києвом.

Актуально: Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У жеребкуванні візьмуть участь вісім переможців груп (сіяні) і вісім команд, які зайняли другі місця (несіяних).

Сіяні:

Баварія (Німеччина)

Барселона (Іспанія)

Валенсія (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Парі Сен-Жермен (Франція)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Ювентус (Італія)

Несіяні:

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Ліон (Франція)

Наполі (Італія)

Реал (Іспанія)

Тоттенгем (Англія)

Челсі (Англія)

Сіяні команди проведуть матчі-відповіді 1/8 фіналу на своєму полі.

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися клуби з однієї асоціації і клуби, які грали в одній групі.

Про інші можливі обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 18, 19, 25 і 26 лютого. Відповіді - 10, 11, 17 і 18 березня. Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 20 березня.