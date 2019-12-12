Динамо Київ - Лугано: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
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Динамо (Київ, Україна) - Лугано (Лугано, Швейцарія)
|Ліга Європи УЄФА 2019/20. Груповий етап
|Група B, 6-й тур
|19:55. 8 грудня 2019 рік
Київське Динамо в 6 турі групи B Ліги Європи прийматиме швейцарський Лугано.
Матч відбудеться сьогодні, 12 грудня на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:55 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку онлайн.
Перед останнім туром у квартеті B склалася дуже заплутана ситуація. Лідирує у групі Копенгаген, у якого 9 очок. Друга сходинка, з 8 очками в Мальме, а Динамо посідає 3 місце, маючи 6 залікових пунктів. Для продовження боротьби, киянам мало виграватти самим, потрібно щоб Копенгаген не програв Мальме в паральному матчі групи.
У 5 турі Динамо зганбилося у грі з Мальме (4:3), а Лугано програло Копенгагену (0:1). У першому матчі Динамо з Лугано, який відбувся в 2 турі в швейцарії, команди переможця не визначили (0:0).