Динамо Київ - Лугано: ОНЛАЙН

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Динамо (Київ, Україна) - Лугано (Лугано, Швейцарія) Ліга Європи УЄФА 2019/20. Груповий етап Група B, 6-й тур 19:55. 8 грудня 2019 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Київське Динамо в 6 турі групи B Ліги Європи прийматиме швейцарський Лугано.

Матч відбудеться сьогодні, 12 грудня на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку онлайн.

Перед останнім туром у квартеті B склалася дуже заплутана ситуація. Лідирує у групі Копенгаген, у якого 9 очок. Друга сходинка, з 8 очками в Мальме, а Динамо посідає 3 місце, маючи 6 залікових пунктів. Для продовження боротьби, киянам мало виграватти самим, потрібно щоб Копенгаген не програв Мальме в паральному матчі групи.

У 5 турі Динамо зганбилося у грі з Мальме (4:3), а Лугано програло Копенгагену (0:1). У першому матчі Динамо з Лугано, який відбувся в 2 турі в швейцарії, команди переможця не визначили (0:0).