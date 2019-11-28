Динамо у меншості програло Мальме у 5 турі Ліги Європи

Капітан киян підвів свою команду, отримавши два безглузді попередження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, у матчі 5 туру Ліги Європи київське Динамо на виїзді зустрічалося з Мальме.

Вже на старті зустрічі кияни пропустили гол. Через пару хвилин Буяльський мав зрівнювати рахунок, але не сильно пробив у руки голкіпера суперника. А вже на 18-ій хвилині з передачі Буяльського Миколенко зрівняв рахунок. А на 39-ій хвилині після передачі Буяльського Циганков замкнув дальню стійку воріт і Динамо вийшло вперед.

На початку другого тайму Мальме зрівняло рахунок. А на 57-ій хвилині вже господарі вийшли вперед. У середині тайму Динамо залишилося у меншості - Сидорчук отримав друге попередження.

Граючи у меншості, Динамо мало моменти для взяття воріт. І на 77-ій хвилині Циганков зі штрафного прострілив - Вербич переправив м’яч у сітку воріт - 3:3. У компенсовані хвилини Розенберг приніс перемогу своїй команді після помилки Миколенка.

Для Розенберга це був прощальний матч у кар'єрі перед власними вболівальниками.

Ліга Європи

5 тур, 28 листопада

Група В

Мальме - Динамо 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Бенгтссон, 1:1 - 18 Миколенко, 1:2 - 39 Циганков, 2:2 - 48 Розенберг, 3:2 - 57 Ракіп, 3:3 - 77 Вербич, 4:3 - 90+6 Розенберг

Мальме: Далін, Ларссон (Молінс 79), Сафарі, Траустасон, Бенгтссон, Нільсен, Ріекс, Баширу, Бонке (Ракіп 46),Бергет, Розенберг.

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербич (Караваєв 82), Шепелєв (Шапаренко 71), Циганков, Буяльський (Гармаш 88), Шабанов, Бєсєдін.

Попередження: Шепелев 20, Шабанов 23, Сидорчук 36, Вербич 70, Шапаренко 89, Бєсєдін 90+3

Вилучення: Сидорчук 65

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