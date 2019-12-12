Караваєв і Попов вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Лугано

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч 6-го туру Ліги Європи Динамо - Лугано.
Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Караваєв, Буяльський, Де Пена, Циганков, Бєсєдін
Запасні: Бойко, Сирота, Шапаренко, Цітаішвілі, Андрієвський, Гармаш, Соль.
Лугано: Да Коста, Яо, Сулмоні, Дапрела, Обексер, Ловрич, Кустодієв, Гуідотті, Дальмонте, Холендер, Аратора.
Запасні: Бауманн, Марич, Боттані, Лаванші, Вечеі, Сасере, Чрнігой.
Раніше, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.
Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.