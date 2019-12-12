Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 6 турі групи B Ліги Європи прийматиме швейцарський Лугано.

Матч відбудеться 12 грудня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Динамо Київ - Лугано наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Перед останнім туром у квартеті B склалася дуже заплутана ситуація. Лідирує у групі Копенгаген, у якого 9 очок. Друга сходинка, з 8 очками в Мальме, а Динамо посідає 3 місце, маючи 6 залікових пунктів. Для продовження боротьби, киянам мало виграватти самим, потрібно щоб Копенгаген не програв Мальме в паральному матчі групи.

У 5 турі Динамо зганбилося у грі з Мальме (4:3), а Лугано програло Копенгагену (0:1). У першому матчі Динамо з Лугано, який відбувся в 2 турі в швейцарії, команди переможця не визначили (0:0).