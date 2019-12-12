Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

 Динамо Киев - Лугано смотреть онлайн матч видео Лига Европы трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Баварія переграла Тоттенгем, ПСЖ знищив Галатасарай. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 284
Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи
Вчора 22:27 172
Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів
Вчора 21:51 1358 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:3. Як це було
Вчора 21:50 8133 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Вчора 21:28 732
WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях
Вчора 17:05 972
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 15:54 508
Шахтар U-19 поступився Аталанті у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 14:07 1332
Світоліна назвала ім’я свого нового тренера
Вчора 13:57 1268
Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 09:15 1766
Блоги
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 22:32 645
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:34 908 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
Вчора 21:28 732
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 451
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 440
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 17:17 491
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 508
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Вчора 13:09 2097
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 07:50 2261
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
Вчора 05:30 635
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо Valeriy Ruchka
10.12.2019 13:53 1164
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю Valeriy Ruchka
10.12.2019 13:38 3121
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич Valeriy Ruchka
10.12.2019 12:37 1190
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF Valeriy Ruchka
10.12.2019 10:41 2604
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві Андрій Твердохліб
10.12.2019 01:39 816
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
02:45 Футбол Баварія - Тоттенгем 3:1. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 0
02:15 Футбол Зінченко: Щасливий повернутися на поле 192
02:04 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 1997
01:50 Футбол Баєр - Ювентус 0:2. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 170
01:29 Футбол Стало відомо скільки Шахтар заробив на Лізі чемпіонів 403
01:15 Футбол Баварія - Тоттенгем 3:1. Відео голів 110
01:00 Пряма трансляція Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 630
00:50 Футбол Аталанта встановила унікальний рекорд в Лізі чемпіонів 854
00:32 Футбол Баєр - Ювентус 0:2. Відео голів 209
00:10 Футбол Все що потрібно знати про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 251
11 Грудня 2019
23:55 Футбол Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 211
23:54 Футбол Стартував клубний чемпіонат світу 253
23:52 Футбол Баварія переграла Тоттенгем, ПСЖ знищив Галатасарай. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів 284
23:42 Футбол Львівський клуб знайшов заміну Кучуку 427
23:31 Бокс Вайту повернули титул WBC і він проведе бій з Вайлдером або Ф'юрі 277
23:21 Футбол Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця 363
23:08 Теніс Цуренко готується до сезону з новим тренером 208
22:55 Хокей Збірна України програла Білорусі на турнірі в Угорщині 330
22:46 Футбол Каштру: Ми могли вийти у плей-оф Ліги чемпіонів 334
22:39 Футбол Шахтар - Аталанта 0:3. Огляд матчу 419
22:35 Футбол Динамо - Манчестер Сіті 1:4. Огляд матчу 211
22:32 Блог Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря 645
22:27 Баскетбол Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи 172
22:14 Футбол Динамо - Манчестер Сіті 1:4. Відео голів 326
22:08 Біатлон Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU 263

Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 02:04 1997 0
Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 6 турі групи B Ліги Європи прийматиме швейцарський Лугано.

Матч відбудеться 12 грудня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Динамо Київ - Лугано наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Перед останнім туром у квартеті B склалася дуже заплутана ситуація. Лідирує у групі Копенгаген, у якого 9 очок. Друга сходинка, з 8 очками в Мальме, а Динамо посідає 3 місце, маючи 6 залікових пунктів. Для продовження боротьби, киянам мало виграватти самим, потрібно щоб Копенгаген не програв Мальме в паральному матчі групи.

У 5 турі Динамо зганбилося у грі з Мальме (4:3), а Лугано програло Копенгагену (0:1). У першому матчі Динамо з Лугано, який відбувся в 2 турі в швейцарії, команди переможця не визначили (0:0).

Коментарі ()